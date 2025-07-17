سرايا القدس تعلن قصف غلاف غزة وتستهدف "مستعربين" في خان يونس

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد من قصف مستوطنة في غلاف غزة، كما أعلنت استهداف مركبة تقل “مستعربين” إسرائيليين في مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

وتتضمن مشاهد سرايا القدس عملية التجهيز الدقيقة وترتيبات إطلاق الصواريخ، وصولا إلى تنفيذ عملية قصف مستوطنة بئيري باستخدام عدد من الصواريخ يصل مداها إلى 10 كيلومترات.

وقالت السرايا -على قناتها في تليغرام- إن القصف جاء ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت سرايا القدس قصف مقاتليها مستوطنات سديروت ومفلاسيم ونير عوز في غلاف غزة بالصواريخ، من دون الكشف عن نوعها.

أما على صعيد المواجهات الميدانية، فقد استهدف مقاتلو الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقذيفة “آر بي جي” مركبة تقل قوة من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال وسط شارع جلال بمدينة خان يونس.

وعقب الاستهداف، اندلع اشتباك مباشر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وفق السرايا، التي أكدت إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

والمستعربون هم عناصر أمن إسرائيليون يتقنون اللغة العربية ويتمتعون بملامح قريبة من ملامح العرب، ويُرسَلون إلى داخل المجتمعات الفلسطينية بملابس مدنية.

ويعمل المستعربون في الخفاء بين المتظاهرين أو في الأسواق أو حتى بين المقاومين أنفسهم، لتنفيذ عمليات اعتقال أو تصفية ضمن وحدات خاصة تتبع الجيش أو الشرطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود، اثنان منهم بحالة خطرة، في معارك صباح اليوم بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وإصابة جندي خامس في تفجير وسط القطاع.

وكثفت سرايا القدس خلال الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا، وأصيب و6108 آخرون، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.