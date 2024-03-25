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سفيرة أمريكا في أوكرانيا: روسيا هاجمت كييف بصواريخ فرط صوتية

منذ ساعتين
صواريخ روسية

صواريخ روسية

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كتبت السفيرة الأمريكية في كييف، بريدجيت برينك على منصة إكس أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ فرط صوتية صباح اليوم الاثنين.

وأضافت “انفجارات مدوية في كييف. خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلقت روسيا مئات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة ذات سيادة”.

وقالت “أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا الآن. ليس هناك لحظة لنضيعها”.

وأعلنت أكبر شركة للتزويد بالطاقة في أوكرانيا (دي.تي.إي.كيه) اليوم الاثنين أن الكهرباء انقطعت بشكل طارئ في ميناء أوديسا الأوكراني اليوم بعدما ألحق هجوم جوي روسي أضرارا بإحدى منشآت الجهد العالي هناك.

وذكرت الشركة على تطبيق تلغرام أن “الوضع لا يزال صعبا… من أجل تخفيف الحمل على الشبكة، لن تعمل وسائل المواصلات الكهربائية في المدينة اليوم، وسيكون الاستهلاك الصناعي محدودا أيضا”.

وأفادت إدارة أوديسا على تلغرام إن المدينة والمنطقة تعرضتا لهجوم بعدة موجات بطائرات مسيرة أطلقتها روسيا. وتم إسقاط أربعة منها فوق منطقتي أوديسا وميكولايف المجاورة.

وأضافت الإدارة أن الحطام الناجم عن سقوط طائرة مسيرة أدى إلى نشوب حريق في منشأة الكهرباء وتم إخماده على الفور.

وقالت الشركة إن الكهرباء عادت صباح اليوم الاثنين إلى منطقتين بالمدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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