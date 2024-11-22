سفيرة الاتحاد الأوروبي: الاتحاد مستعد لأي عودة للتوتر التجاري في عهد ترامب

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة يوفيتا نيلوبشينه اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعامل مع أي عودة للتوتر التجاري مع الولايات المتحدة قد تحدث خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ولم تحدد نيلوبشينه خلال حديثها لصحافيين في مؤتمر صحفي الإجراءات التي يجب اتخاذها للرد على تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين عشرة في المئة وعشرين في المئة على جميع الواردات للولايات المتحدة، بما في ذلك الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين المتحالفين معهما للتصدي بشكل فعال لممارسات الصين الاقتصادية ذات التأثير السلبي على الأسواق.