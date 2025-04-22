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سفير إسرائيل السابق في إيطاليا يدعو لعدم المشاركة بجنازة البابا

منذ 26 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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قال السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا درور إيدار إنه لا ينبغي لإسرائيل حضور جنازة البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان، الذي توفي أمس الاثنين 21\4\2025 عن عمر 88 عاما، واصفا إياه بأنه “معاد للسامية”.

وقال إيدار -بحسب ما نقلت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية- “لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك في جنازة البابا فرانشيسكو إذا كان لدينا كرامة وطنية”.

واعتبر أن البابا لم يقل سوى “بضع كلمات” لصالح إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه واصل هجومه الشرس علينا واتهمنا بالإبادة الجماعية”.

وقال إن البابا “تحدث عن أطفال غزة، وليس عن أطفالنا وقدمنا على أننا الأشرار في العالم”، معتبرا أن البابا فرانشيسكو “مسؤول إلى حد كبير عن تصاعد موجات معاداة السامية في العالم”، على حد زعمه.

كما قال السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا إنه “لا ينافس البابا فرانشيسكو في معاداة السامية إلا البابا بيوس الـ12” (تولى البابوية من سنة 1939 إلى سنة 1958 وتوفي عن 82 عاما)، وقال إن “بيوس الـ12 هو بابا المحرقة الذي التزم الصمت”.

واقترح إيدار أن على إسرائيل إرسال ممثلٍ من مستوى منخفض إلى الجنازة، من أجل “التذكير بأن الدم اليهودي ليس بلا قيمة” على حد قوله، بحسب ما نقلت عنه صحيفة معاريف.

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