سفير سوريا السابق في روسيا "بشار الجعفري" يعلق على خبر اللجوء.. "أنا مندهش"!

أكد سفير النظام السوري المخلوع لدى موسكو، بشار الجعفري، عدم صحة المعلومات التي أفادت بأنه طلب اللجوء إلى روسيا، وذلك عقب صدور قرار يقضي بنقله إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وقال الجعفري لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال عما إذا كان قد توجّه بالفعل إلى السلطات الروسية بطلب للجوء: “لا، هذا الخبر غير صحيح إطلاقًا. أنا مندهش من مصدر هذه المعلومات”.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اتخذ قرارًا يقضي بنقل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في روسيا بشار الجعفري، وسفير سوريا في السعودية محمد سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وتناقلت مصادر سورية في وقتها، أن الجعفري رفض طلب الوزارة بالعودة إلى دمشق، وتقدم بطلب لجوء إنساني في روسيا، أسوة بالعديد من المسؤولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وهذا هو التغيير الأول على مستوى السفراء والدبلوماسيين السوريين في الخارج، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة.