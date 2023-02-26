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سفير صيني: مسؤولان اوروبيان قد يزوران الصين في النصف الأول من عام 2023

منذ 5 دقائق
الاتحاد الأوروبي - الصين

الاتحاد الأوروبي - الصين

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نقلت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة في الصين عن سفير البلاد لدى الاتحاد الأوروبي فو كونغ قوله إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد يزوران الصين في النصف الأول من عام 2023.

وقال فو في مقابلة نُشرت الجمعة إن الاستعدادات لزيارة المسؤولين الأوروبيين الكبيرين تجري وإن من المتوقع أن تبدأ قريبا “زيارات ثنائية متكررة عالية المستوى” بين الصين والاتحاد الأوروبي.

واتخذ الجانبان مواقف مغايرة إزاء الحرب المستمرة منذ عام في أوكرانيا إذ ينتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي رفض بكين وصف الصراع بأنه غزو أو الدعوة لانسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية.

وأشار فو في المقابلة إلى أن غضب التكتل من الصين بسبب أوكرانيا “يفتقر كثيرا إلى العقلانية” وأن الصين لا ترغب في أن تؤثر القضية على تطوير العلاقات مع الاتحاد.

وبعدما نشرت وزارة الخارجية الصينية ورقة الجمعة تستعرض فيها موقف بكين من الحرب، قال كبير الدبلوماسيين الأوروبيين في الصين خورخي توليدو للصحفيين في بكين إن نقاطا في الورقة تبعث على القلق.

وقال توليدو “لم يرد ذكر لأي معتد فيها وهو أمر غريب لأن من الواضح أن هناك معتديا وهناك معتدى عليه. إنه غير قانوني وغير مبرر. فهذا أمر يبعث على بعض القلق”.

وذكر فو في ديسمبر كانون الأول أن الحرب وضعت الصين في موقف صعب للغاية في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعدما حث ميشيل الرئيس الصيني شي جين بينغ على استخدام نفوذ بلاده لدى روسيا بخصوص الحرب في أوكرانيا وذلك خلال زيارته لبكين في مطلع ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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