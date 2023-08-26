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سفينة ثانية تغادر أوديسا الأوكرانية بعد انتهاء اتفاق حبوب البحر الأسود

منذ 19 دقيقة
ميناء أوديسا الأوكراني- أرشيفية

ميناء أوديسا الأوكراني- أرشيفية

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قال النائب الأوكراني أوليكسي هونتشارينكو إن سفينة أبحرت من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى بلغاريا (السبت 26-8-2023)، وهي ثاني سفينة تغادر المدينة الساحلية منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الشهر الماضي.

ونشر هونتشارينكو صورة على تيليجرام لما قال إنها السفينة وهي تغادر الميناء.

وذكرت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء نقلا عن قاعدة بيانات مارين ترافيك أن ناقلة البضائع (بريماس) التي ترفع علم ليبيريا تبحر من أوديسا في طريقها إلى ميناء فارنا في بلغاريا.

وخرجت شحنات من الحبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان عبر موانئ أوديسا الثلاثة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة العام الماضي وانتهى سريانه في يوليو تموز بعد انسحاب موسكو منه.

وتستهدف القوات الروسية منذ ذلك الحين الموانئ الأوكرانية بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع.

    المصدر :
  • رويترز

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