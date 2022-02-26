سفينة حربية روسية تدمر طائراتها العسكرية في البحر الأسود

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، السبت، إن سفينة حربية روسية دمرت طائراتها العسكرية في البحر الأسود بطريق الخطأ.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي أطلقتها قبل يومين.

وأكدت الدفاع الروسية نجاحها في تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وأشارت إلى نجاحها في تدمير ٧ زوارق حربية أوكرانية أيضا ضمن سلسلة عملياتها العسكرية المتواصلة.

أما فرنسا فأعلنت، اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.

واعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وحوّلت الجمارك مسار السفينة إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا، على ما أفادت الإدارة البحرية لوكالة “فرانس برس”، السبت.

وهذه السفينة البالغ طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور ليل الجمعة السبت، “يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات”، وفق فيرونيك مانيان مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية.

في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية “رسمية”، تأكيد سفارة موسكو في فرنسا، احتجاز سفينة بضائع روسية في القنال الإنجليزي.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن دبلوماسيين روسا يحاولون في الوقت الحالي، الحصول على تفسير من المسؤولين الفرنسيين، حول احتجاز السفينة.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الثالث، السبت، وسط قتال في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ومناطق متفرقة من البلاد.