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سقوط قتلى جراء انفجار في كراتشي جنوب باكستان

18 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2021 1:46 مساءً
عناصر من الشرطة في باكستان

عناصر من الشرطة في باكستان

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أكد مسؤولون في باكستان أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار غاز دوى اليوم السبت في مدينة كراتشي جنوب البلاد.

وأكد صابر ميمون، “مدير المركز الطبي للشهيدة المحترمة بينظير بوتو”، في حديث إلى قناة Geo News، أن الانفجار الذي وقع في منقطة شير شاه خلف 12 قتيلا و12 جريحا أربعة منهم في حالة حرجة على الأقل.

وأكدت الشرطة أن الانفجار وقع في أنبوب غاز داخل نظام للصرف الصحي، وألحق أضرارا هائلة بمبنى مصرف خاص وتسبب في انهياره جزئيا.

ونقلت Geo News عن شهود عيان قولهم إن عددا من الأشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ في الموقع.

وأشارت الشرطة إلى أن سبب الانفجار لم يحدد بعد، ووصل عناصر وحدة خاصة بتفكيك المتفجرات إلى موقع الحادث الذي طوقته قوات الأمن.

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