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سقوط قتلى جراء حريق في مستشفى بجنوب شرق رومانيا

1 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2021 2:20 مساءً

مستشفى في رومانيا

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أعلنت سلطات رومانيا أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستشفى بمدينة قنسطنطة بجنوب شرق البلاد.

وأكدت المديرية العامة للطوارئ في رومانيا أن الحريق نشب في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى قنسطنطة للأمراض المعدية، مشيرة إلى أن فريق الإطفاء أجلى جميع الناس من المبنى وتمكن حتى الآن من إخماد النيران.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 113 مريضا كانوا في المستشفى، 10 منهم في قسم العناية المركزة.

ونقلت وكالة الأنباء الرومانية AGERPRES عن مصادر قضائية قولها إن النيابة العامة أطلقت تحقيقا جنائيا في ملابسات الحادث.

ويعد ذلك ثالث حريق فتاك في مستشفى روماني خلال العام الحالي، بحسب “أسوشيتد برس”.

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