سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" شمال حلب

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2025 12:47 صباحًا
اشتباكات عنيفة في حلب بين الجيش السوري وقسد تخلّف ضحايا

اندلعت الاثنين اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، أسفرت عن قتلى ومصابين من عناصر الأمن والمدنيين.

وأدت الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية للأحياء المذكورة، وسط تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة لإعادة الانتشار شمال وشمال شرق سوريا، ردا على “اعتداءات متكررة” من قسد استهدفت المدنيين وقوات الجيش والأمن.

وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار، نافية وجود نية لعمليات عسكرية، ومشيرة إلى أن الجيش يسعى لحماية الأهالي وممتلكاتهم من هجمات قسد.

وقال مصدر رسمي سوري للجزيرة إن 3 من قوى الأمن قتلوا وأصيب آخرون في قصف قوات سوريا الديمقراطية أحياء سكنية في حلب.

من جهته، أفادت الجزيرة نت بإصابة مراسل قناة “سوريا الآن” بهاء الحلبي في خاصرته جراء إطلاق نار وقذائف من قسد في الأحياء الكردية.

كما أكدت مصادر رسمية حكومية إصابة مدنيين عند جسر العوارض نتيجة قصف بالرشاشات الثقيلة.

وقال مصدر عسكري في الجيش السوري، طلب عدم كشف هويته للجزيرة نت، إنه تم حشد آليات ثقيلة لاستعادة الأحياء التي تسيطر عليها قسد في الشيخ مقصود والأشرفية، ردا على تكرار الاعتداءات.

وأضاف أن قسد حذّرت من أن أي دخول للجيش إلى هذه الأحياء سيؤدي إلى إلغاء اتفاق 10 آذار بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي.

وتستمر التوترات في المنطقة وسط مخاوف من تصعيد عسكري قد يهدد استقرار المدينة وأمن سكانها.

    المصدر :
  • الجزيرة

