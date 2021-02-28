سقوط مروحية روسية وإصابة طاقمها شمال سوريا‎

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بسقوط مروحية روسية وإصابة طاقمها بجروح بمناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة .

‎وذكر المرصد السوري، أن الطائرة سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.

وعن سبب سقوط الطائرة، أوضح المرصد أنه لم ترد معلومات مؤكدة بخصوص ما إذا كان سقوطها نتج عن عطل فني أو هبوط اضطراري، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة طاقهما بجراح، إصابة أحدهم خطرة.

وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد يوم أمس السبت، دورية للقوات الروسية في ريف القامشلي، حيث جالت في قرى كردمية وحب الهوى وبره بيت وعين ديوار المتاخمة للخط الحدودي مع تركيا، وتتألف الدورية من 5 مدرعات و 4 حوامات.

كما تجولت دورية مماثلة في مناطق القامشلي والدرباسية وأبو راسين وصولا إلى تل تمر بريف الحسكة.