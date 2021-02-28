الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سقوط مروحية روسية وإصابة طاقمها شمال سوريا‎

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 12:53 مساءً
مروحية روسية - أرشيفية

مروحية روسية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بسقوط مروحية روسية وإصابة طاقمها بجروح بمناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة .

‎وذكر المرصد السوري، أن الطائرة سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.

وعن سبب سقوط الطائرة، أوضح المرصد أنه لم ترد معلومات مؤكدة بخصوص ما إذا كان سقوطها نتج عن عطل فني أو هبوط اضطراري، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة طاقهما بجراح، إصابة أحدهم خطرة.

وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد يوم أمس السبت، دورية للقوات الروسية في ريف القامشلي، حيث جالت في قرى كردمية وحب الهوى وبره بيت وعين ديوار المتاخمة للخط الحدودي مع تركيا، وتتألف الدورية من 5 مدرعات و 4 حوامات.

كما تجولت دورية مماثلة في مناطق القامشلي والدرباسية وأبو راسين وصولا إلى تل تمر بريف الحسكة.

    المزيد من أخبار العالم

    جو بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بايدن يتوعد روسيا ويبشر تركيا
    الخارجية الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن تفعيل "الستار الحديدي" مع الغرب
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يلتقي بولي العهد السعودي الشهر المقبل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟