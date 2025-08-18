الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلاح الجو الأوكراني: روسيا تطلق 140 مسيرة و4 صواريخ في هجوم ليلي

منذ 3 دقائق
مسيرات روسية أسقطتها أوكرانيا- أرشيفية

مسيرات روسية أسقطتها أوكرانيا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الاثنين إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ و140 طائرة مسيرة في هجوم خلال الليل على أوكرانيا.

وأضاف سلاح الجو في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام أنه أسقط 88 طائرة مسيرة ورصد ضربات في 25 موقعا في ست مناطق أوكرانية.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.

والجمعة 15 آب/أغسطس 2025 عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرات شركة طيران كندا
إير كندا تبقي أسطولها متوقفا وسط تمسك المضيفين المضربين بمطالبهم
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الخارجية الألماني يحثّ على زيادة الضغط على روسيا قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار خلال اجتماعه مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي
وفد سوري استثماري برئاسة وزير الاقتصاد يزور السعودية

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
عناصر من الجيش اللبناني
مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال