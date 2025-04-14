سلسلة غارات أمريكية على جزيرة "كمران" اليمنية

مشهد عام لمبنى متضرر في موقع غارة جوية أمريكية في صنعاء، اليمن، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز

استهدفت القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، مواقع تابعة للحوثيين في جزيرة كمران اليمنية، الواقعة في مياه البحر الأحمر، قبالة سواحل محافظة الحديدة .

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين إن “عدوانا أمريكيا استهدف جزيرة كمران، بسلسلة غارات”، دون الإشارة إلى طبيعة المواقع المستهدفة.

وأفاد سكان محليون في الأطراف الغربية من محافظة الحديدة، التي تبعد عن الجزيرة مسافة 5 كيلومترات، بوقوع انفجارات عنيفة سُمع دويّها أثناء الغارات الأمريكية.

وكانت مصادر عسكرية يمنية، أكدت في وقت سابق لـ”إرم نيوز” أن الحوثيين حوّلوا جزيرة كمران الاستراتيجية، وأكبر الجزر اليمنية المأهولة في مياه البحر الأحمر، إلى قاعدة عسكرية مزوّدة بمختلف الخدمات اللوجستية والبنى التحتية العسكرية اللازمة، من أنفاق وملاجئ أرضية، تحت إشراف مباشر من خبراء “الحرس الثوري الإيراني”.

وقال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فياض النعمان، إن الحوثيين يعتبرون كمران خط الدفاع الأول عن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، من خلال استحداث نقاط رصد ومخابئ، استعدادا لأي إنزال عسكري محتمل.

وذكر في تدوينة على منصة “إكس” استخدامهم للجزيرة “كنقطة استراتيجية متقدمة لتنفيذ عملياتهم العسكرية ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، ومنصة لإطلاق الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وأنشأوا فيها أنظمة رصد إلكترونية تعتمد على تقنيات تصوير واتصال إيرانية الصنع، لمراقبة السفن وتحديد الأهداف”.

وأشار إلى تحويل الحوثيين الجزيرة إلى مخازن سرية للأسلحة من صواريخ بحرية قصيرة المدى وطائرات مسيرة انتحارية، إضافة للألغام البحرية وقطع غيار أنظمة الاتصالات والتشويش، فضلا عن دورها كنقطة تهريب أسلحة.

وأكد المسؤول اليمني أن استمرار سيطرة الحوثيين على جزيرة كمران يعد تصعيدا عسكريا ضد الأمن البحري، ويشكّل خطرا دائما على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر.