سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط دمشق

شن الطيران الإسرائيلي مساء الجمعة 2\5\2025 سلسلة من الغارات العنيفة على دمشق، وكان في وقت سابق قد دخل سربا من الطيران إلى أجواء سوريا فوق دمشق ودرعا وحمص وحماة.

وبحسب ما أفادت “العربية” أن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق، وفي وقت سابق استهدفت غارة إسرائيلية قاعدة للدفاع الجوي الجمعة كانت تابعة لنظام الأسد بريف حماة

وكانت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة على أهداف أرضية قرب مدينة السويداء جنوبي سوريا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

من زاوية آخرى قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا للجزيرة انه ومنذ سقوط نظام الأسد شنت إسرائيل أكثر من 300 هجوم، مطالباً المجتمع الدولي رفض هذه الهجمات على سوريا.

وتابع، ان الهجمات الإسرائيلية تعقد الوضع في سوريا.

وفي تعليق على الأحداث في سوريا، قال نتنياهو، إن الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق الليلة الماضية، هي بمثابة رسالة واضحة للنظام السوري، وفق قوله.

كما شدد نتنياهو أن تل أبيب لن تسمح بتعرض الطائفة الدرزية في سوريا للأذى، وأنها ستعمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بهم.