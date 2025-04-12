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سلسلة لقاءات للرئيس السوري خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

منذ ساعة واحدة
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى تركيا

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى تركيا

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اختتم الرئيس السوري أحمد الشرع، مشاركته بالنسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، التي عقدت تحت شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم”.

وقال الشرع في تصريح، السبت، إن مشاركته في المنتدى جاءت انطلاقاً من إيمان سوريا العميق بأن “الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأنجع لحل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم”.

وأضاف: “لقد شكل المنتدى فرصة ثمينة لتبادل الرؤى مع عدد من القادة والمسؤولين حول التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأشار الشرع إلى أنه أجرى على هامش المنتدى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة المشاركين، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، معرباً عن شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على حفاوة الاستقبال.

وكان الشرع التقى على هامش المنتدى، كلاً من رؤساء تركيا وأذربيجان وكوسوفو، ورئيسي وزراء قطر وليبيا، ورئيس إقليم كردستان العراق.

    المصدر :
  • وكالات

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