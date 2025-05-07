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سلطات النيجر: مقتل نحو 10 جنود في هجوم بجنوب البلاد

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 3:16 مساءً
هجمات مسلحة بالنيجر

هجمات مسلحة بالنيجر

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قالت السلطات في النيجر في بيان بثته الإذاعة الرسمية إن نحو عشرة جنود قتلوا وأصيب سبعة في هجوم بمنطقة دوسو جنوب البلاد هذا الأسبوع‭ ‬بينما قال مصدر أمني لرويترز إن عدد القتلى ربما يكون أعلى.

وحمل البيان مسؤولية الهجوم الذي وقع يوم الاثنين في جنوب النيجر على “إرهابيين” وقال إن العديد من المهاجمين قتلوا أو اعتقلوا.

وتواجه النيجر، وجارتاها في منطقة الساحل الأفريقي مالي وبوركينا فاسو، حملة عنيفة تشنها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وقال المصدر الأمني إن 18 جنديا في عداد المفقودين إضافة إلى سرقة ثلاث مركبات أمنية.

وفي الشهر الماضي، قُتل 12 جنديا وخُطف خمسة هنود في هجوم في النيجر قرب منطقة الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

وفي مارس آذار، ألقت السلطات مسؤولية هجوم وقع على مسجد قرب ذات المنطقة على جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 44 مدنيا.

    المصدر :
  • رويترز

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