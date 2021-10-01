الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلطات كوبا والبهاما توقف مئات المهاجرين وتقرر إعادتهم إلى بلدهم

1 - أكتوبر - 2021
مهاجرين- أرشيفية

مهاجرون- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أوقفت سلطات كوبا وجزر البهاما المئات من المهاجرين من هايتي المتجهين بحرا إلى الولايات المتحدة، وأكدت عزمها إعادتهم إلى هايتي.

وقالت قوات الدفاع الملكية البهامية أنها نشرت زوارقها في جنوب شرقي البلاد لحمايتها من تدفق المهاجرين، وإن تلك الزوارق قامت بتوقيف نحو ألف مهاجر خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

وحثت سلطات البهاما الجميع على الامتناع عن مثل هذه الرحلات الخطيرة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن العديد من القوارب وصلت إلى المناطق الشرقية والوسطى من كوبا، وعلى متنها المهاجرون من هايتي المتجهون إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد البلدان أنهما سيقومان بترحيل المهاجرين إلى بلادهم.

وكان نحو 30 ألفا من المهاجرين من هايتي، أفقر دولة في الأمريكتين التي تواجه أزمات اقتصادية وأمنية وإنسانية حادة، قد وصلوا إلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وقد تم ترحيل 5 آلاف منهم إلى هايتي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخزانة الأمريكية
ترحيب أمريكي بتجميد ستة دول لديون أوكرانيا
علم جمهورية كاراكالباكستان
أوزبكستان ترفع حالة الطوارئ في قرقل باغستان بعد اشتباكات دامية شهدتها البلاد
المجلس العسكري الحاكم في مالي
المجلس العسكري الحاكم في مالي يطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
النائب عبد الرحمن البزري
الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
الدولار
على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟