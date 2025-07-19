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سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحل 700 سوداني

منذ ساعتين
سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا

سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا

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أعلنت سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل 700 سوداني جرى ضبطهم بجنوب شرق البلاد وبالمنطقة الوسطى.

وجاء في بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم السبت أن هؤلاء الأشخاص “منهم من أثبتت التحاليل الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، إلتهاب الكبد والإيدز، ومنهم من تم ضبطهم في حالات هجرة غير شرعية وتهريب، وأحكام قضائية، ومبعدين أمنيا”.

وكان الجهاز أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد وبنجلادش.

ويتخذ كثير من الفارين من الصراعات والفقر ليبيا منطلقا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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