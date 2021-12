سلطان عمان يلتقي الملكة إليزابيث

التقت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، الأربعاء سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ليكون أول زعيم دولة يزورها شخصيا بعد دخولها إلى المستشفى لفترة قصيرة في أكتوبر.

واستقبلت الملكة إليزابيث البالغة 95 عاما من عمرها وقوفا وبدون كمامة السلطان هيثم بن طارق وزوجته الجليلة في قصر وندسور غرب لندن، وصافحته بدون قفازات، بحسب صور التقطت أثناء اللقاء.

وذكرت” وكالة الأنباء العمانية” الرسمية أنه “تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والبريطاني”.

The Sultan of Oman and Her Highness the Hon. Lady visited The Queen at Windsor Castle today. pic.twitter.com/5OlekMMxu9

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021