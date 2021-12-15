الأربعاء 11 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 15 ديسمبر 2021 |
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سلطان عمان يلتقي الملكة إليزابيث

منذ 3 ساعات

الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، تستقبل سلطان عمان

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التقت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، الأربعاء سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ليكون أول زعيم دولة يزورها شخصيا بعد دخولها إلى المستشفى لفترة قصيرة في أكتوبر.

واستقبلت الملكة إليزابيث البالغة 95 عاما من عمرها وقوفا وبدون كمامة السلطان هيثم بن طارق وزوجته الجليلة في قصر وندسور غرب لندن، وصافحته بدون قفازات، بحسب صور التقطت أثناء اللقاء.

وذكرت” وكالة الأنباء العمانية” الرسمية أنه “تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والبريطاني”.

ويثير الوضع الصحي للملكة التي تحكم منذ قرابة 70 عاما، القلق منذ أن نصحها أطباؤها في 20 أكتوبر بأخذ قسط من الراحة وقد أمضت ليلة في المستشفى لإجراء فحوص “أولية” لم تحدد طبيعتها.

وخفضت الملكة بشكل كبير أنشطتها كما ألغت مشاركتها في المؤتمر المناخي الذي عقد في إسكتلندا، وتعقد معظم لقاءاتها عبر الفيديو.

وفي وقت تشهد فيه المملكة المتحدة ارتفاعا لأعداد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، يتوقع أن تشارك الملكة، الثلاثاء المقبل، في مائدة غداء بصر وندسور بمناسبة عيد الميلاد مع أفراد من عائلتها بحضور 50 شخصا، وفق ما أفادت صحيفة “ذي صن”.

وكتبت الصحيفة إنه من الممكن إلغاء هذا الحدث في اللحظة الأخيرة، وهو الأول من نوعه منذ وفاة زوج الملكة، الأمير فيليب، في أبريل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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