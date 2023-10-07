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سلطنة عمان تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

منذ 29 دقيقة
علم سلطنة عمان

علم سلطنة عمان

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قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين.

كما قال البيان “على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي”.

نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، صباح السبت 7\10\2023، إذ أطلقت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة بالإضافة إلى عبور مسلحين تابعين لها السياج الحدودي.

وقالت إسرائيل إنها على شفا حرب وبدأت شن ضربات على أهداف لحماس في غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك معارك جارية بين مجموعات من المسلحين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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