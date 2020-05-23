سليماني خطط لبناء قواعد جوية في سوريا وجلب 100 ألف مقاتل

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كشف مسؤول عسكري رفيع إسرائيلي سابق عن إحباط بلاده خطة إيرانية لقائد فيلق القدس السابق قسام سليماني للسيطرة على مرتفعات الجولان.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال غادي آيزنكوت إن سليماني كان يخطط لبناء قواعد جوية في سوريا، وجلب 100 ألف مقاتل شيعي من باكستان وأفغانستان إلى مرتفعات الجولان السورية، لكنه لم ينجح بذلك.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل هايوم” أن سليماني كان يخطط لأهداف رئيسية في الشرق الأوسط من بينها، الحفاظ على جعل حكم آيات الله قويا وتحقيق الهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط، والحصول على الأسلحة النووية.

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي توقيت إحباط الخطة الإيرانية أو الكيفية التي اعتمدتها إسرائيل لتنفيذها.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

وتشن إسرائيل بين فترة وأخرى غارات جوية ضد أهداف ومعسكرات إيرانية منتشرة في سوريا، تضم أفرادا من الحرس الثوري، أو عناصر ميليشيات موالية لطهران تضم متطوعين من العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان.