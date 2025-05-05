سموتريتش: سنحتل غزة

بعد الإجماع والموافقة على خطة توسيع العمليات العسكرية في غزة، شدد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أن إسرائيل “ستحتل غزة”.

وقال خلال مؤتمر في القدس، اليوم الاثنين 5\5\2025: “سنحتل غزة. وسوف نتوقف أخيراً عن الخوف من كلمة احتلال”.

كما أضاف أن “قراراً دراماتيكياً اتخذ في مجلس الوزراء المصغر أمس، وهو أنه لن يكون هناك تراجع، حتى فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن”، مردفاً أن “الطريقة الوحيدة لتحريرهم هي هزيمة حماس”.

يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل مساء أمس الأحد 4\5\2025 على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل “السيطرة” على القطاع، وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة فرانس برس اليوم.

وقال المصدر: “تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم”.

كما أضاف أن الخطة تتضمن “ضربات قوية ضد حماس” من دون تحديد طبيعتها.

كذلك أردف أن نتنياهو “مستمر في الترويج” لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن “الهجرة الطوعية” لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن.

ووافق المجلس الأمني الذي يضم نتنياهو وعدداً من الوزراء، “بالإجماع” على الخطة الجديدة التي تهدف إلى تقويض حماس وهزيمتها واستعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وكانت قيادة الجيش في إسرائيل قد أعلنت أمس استدعاء “عشرات الآلاف” من جنود الاحتياط لتوسعة الحرب في قطاع غزة، حسب رئيس الأركان إيال زامير.

كما وافق المجلس أيضاً خلال اجتماع على “إمكان توزيع المساعدات الإنسانية” في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ 18 مارس الفائت.