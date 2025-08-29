سناتور أمريكي: لتايوان الحق في الحرية و"تقرير المصير"

قال السناتور الأمريكي روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة وأحد أقوى المناصرين لتايوان في الكونجرس الأمريكي، لرئيس تايوان اليوم الجمعة إن تايوان لها الحق في الحرية و”الحفاظ على تقرير المصير”.

وينتمي ويكر للحزب الجمهوري. وقال لرئيس تايوان لاي تشينغ-ته خلال اجتماع في المكتب الرئاسي في تايبه إن زيارته مع زميلته السناتور ديب فيشر تهدف للحصول على فهم أفضل لاحتياجات تايوان ومخاوفها.

وقال ويكر “أتينا إلى هنا من الولايات المتحدة حاملين رسالة من الكونجرس تؤكد على الالتزام والصداقة طويلة الأمد والإصرار على أن دولة حرة مثل تايوان لها الحق الكامل في أن تظل حرة وأن تحافظ على حق تقرير المصير”.

وتندد بكين عادة بأي مظهر من مظاهر الدعم من واشنطن لتايبه. وكررت وزارة الخارجية الصينية معارضة بكين لزيارة ويكر واعتراضها البالغ على أي تواصل رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها. ويزور ويكر تايوان في وقت تكثف فيه بكين ضغوطها العسكرية على الجزيرة.

وكثفت الصين أنشطتها العسكرية حول تايوان على مدار السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك إجراء مناورات حربية. ولم تستبعد بكين أبدا استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.

وجدد لاي عرضه للحوار مع الصين خلال لقائه مع ويكر، وهو عرض قابلته بكين مرارا بالرفض، لكنه قال إن مستقبل تايوان لا يجب أن يحدده سوى شعبها.

وأضاف لاي أن تايوان تتطلع إلى تعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تصميم الأسلحة وتصنيعها.