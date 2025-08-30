السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سناتور أمريكي يطالب وزير الصحة بتقديم استقالته

منذ 9 ثواني
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز

السيناتور الأميركي بيرني ساندرز

A A A
طباعة المقال

دعا السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم السبت، وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كنيدي الابن إلى تقديم استقالته، وذلك بعد أيام من إقالة مسؤولة كبيرة في مجال الصحة العامة واستقالة أربعة آخرين بسبب خلافات حول اعتراض كنيدي على اللقاحات.

وكتب ساندرز، وهو سناتور مستقل من ولاية فيرمونت، في مقال بصحيفة نيويورك تايمز أن كنيدي “يعرض صحة الشعب الأمريكي للخطر في الوقت الراهن وفي المستقبل”.

وأقال كنيدي الأسبوع الماضي مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سوزان موناريز بعد أقل من شهر من توليها منصبها، مما أدى إلى زيادة الفوضى في الوكالة الرئيسية المعنية بالصحة العامة في البلاد.

ورفضت موناريز فرض قيود جديدة دعا لها كنيدي تتعلق بإتاحة بعض اللقاحات قائلة إنها تتعارض مع الأدلة العلمية.

واستقال أربعة آخرون من كبار المسؤولين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في خطوة احتجاجية اعتراضا على سياسات مكافحة اللقاحات والمعلومات المضللة التي روج لها كنيدي وفريقه.

وكتب ساندرز في المقال أنه “رغم المعارضة الساحقة من المجتمع الطبي، يواصل الوزير كنيدي حملته الشرسة ضد اللقاحات، ودفاعه عن نظريات المؤامرة التي رفضها الخبراء العلميون مرارا”.

وأضاف ساندرز أن اللقاحات المضادة لأمراض مثل شلل الأطفال وكوفيد-19 أنقذت مئات الملايين من الأرواح حول العالم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فريدريش ميرتس. رويترز
ميرتس يعد بتخفيف أعباء الديون عن البلديات قبل الانتخابات المحلية
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة إيدان شتيفي
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
"وول ستريت": البيت الأبيض يسعى لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ
عناصر حزب الله
شخصيات سياسية تتخذ تدابير أمنية مشددة.. هل يُفعّل حزب الله سلاح الاغتيالات؟