سناتور جمهوري: على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي

قال السناتور الأمريكي البارز بيل كاسيدي، الأحد، إن على الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وأضاف أن ترامب لن يكون بوسعه الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021. ووصف قضية الوثائق الاتحادية ضد ترامب بأنها “ضربة قاضية تقريبا” وحذر من أن الناخبين لن يختاروا مدانا بارتكاب جريمة رئيسا لهم.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي لشبكة (سي.إن.إن) “أعتقد ذلك، لكن من الواضح أن الأمر متروك له”.

وتابع: كاسيدي:” أنت فقط تسألني عن رأيي، لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليا فإنه سيخسر أمام جو بايدن”.

وأضاف “قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة، لا أعتقد أن الأمريكيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان”.

وحصل ترامب في أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس هذا الشهر على 47 بالمئة من أصوات الجمهوريين بأنحاء الولايات المتحدة بينما تراجع التأييد لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ست نقاط مئوية من يوليو تموز إلى 13 بالمئة فقط. ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب يوم الأربعاء إلى عشرة بالمئة في هذا الاستطلاع.