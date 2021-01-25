سناتور جمهوري: محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ "دستورية"

قال السناتور الجمهوري البارز ميت رومني عن ولاية يوتا، مساء الأحد، إن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ المقررة يوم الثامن من فبراير “دستورية” .

وتأتي تعليقات رومني بعد أن أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن دعمهم لحجة قانونية متنازع عليها مفادها بأن عقد محاكمة في مجلس الشيوخ بعد ترك الرئيس لمنصبه أمر غير دستوري.

وقال رومني خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية إن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ دستورية، مشيرا إلى أن تورط ترامب المزعوم في أعمال الشغب داخل الكابيتول هو جريمة تستوجب عزله.

وأوضح “من الواضح أن هذا الجهد دستوري. أعتقد أن ما يُزعم وما رأيناه وهو التحريض على التمرد جريمة تستوجب العزل. إذا لم يكن كذلك فما هو؟”

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي يستجوبه مجلس النواب مرتين بعد أن اتهمه مجلس النواب بارتكاب جرائم كبيرة وجنح لتحريضه على تمرد في مبنى الكابيتول في السادس من يناير أسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم ضابط شرطة في الكابيتول.

وبعد أسبوع من أحداث اقتحام الكونغرس، انضم 10 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 222 في التصويت لتوجيه الاتهام إلى ترامب، في حين من المقرر أن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ في 8 فبراير.

إجراءات المحاكمة

وسيحتاج مجلس الشيوخ إلى 67 صوتا لإدانة ترامب، إذا أيد جميع الديمقراطيين الإدانة فسيحتاجون إلى 17 جمهوريا للانضمام إليهم.

وحال إدانة مجلس الشيوخ لترامب، فقد يُمنع من تولي الرئاسة مرة أخرى في عام 2025، كما سيحرم من الامتيازات التي يحصل عليها بصفته رئيسا سابقا.

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل من ولاية كنتاكي لزملائه إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت لإدانة ترامب أم لا.

وفي السياق، ذكر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة ترامب ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا.

وقال الديمقراطي شومر في مؤتمر صحفي بنيويورك: “ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا”.

وأضاف أنه ينبغي ألا تستغرق وقتا أكثر من اللازم لأن “لدينا الكثير لنفعله غيرها”.

أول عزل لترامب

وتم عزل ترامب لأول مرة بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعد أن ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، فيما برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ورومني هو العضو الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي انضم إلى الديمقراطيين في محاولة عزل الرئيس من منصبه في ديسمبر 2019.