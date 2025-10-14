الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سهم "آر.بي.إل" يقفز مع تقارير عن استحواذ محتمل لبنك الإمارات دبي الوطني

منذ 22 دقيقة
المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي-رويترز

المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي-رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفع سهم بنك “آر.بي.إل” الهندي بنسبة 2.6%، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير عن محادثات متقدمة مع بنك الإمارات دبي الوطني بشأن شراء حصة في البنك الهندي.

وتم تداول السهم في الجلسة المبكرة بارتفاع بلغ 3.3% ليصل إلى 299.5 روبية، محققًا ثالث أكبر مكاسب على مؤشر نيفتي للبنوك الخاصة، قبل أن يستقر لاحقًا عند زيادة 1.3%.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يتخذ من دبي مقرًا له، يسعى للاستثمار في “آر.بي.إل” من خلال تخصيص تفضيلي للأسهم وضمانات، مع احتمال أن تصل الحصة الأولية إلى 25%. ولم يتضح بعد حجم الصفقة أو موعد الإعلان عنها.

ويُعد سهم “آر.بي.إل” الوحيد على مؤشر نيفتي للبنوك الخاصة الذي حصل على تصنيف “احتفاظ” في المتوسط من 18 محللاً، بحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن. وأشار المحللون إلى أن دخول بنك عالمي كبير مثل الإمارات دبي الوطني قد يعزز معايير الحوكمة في البنك الهندي ويدعم ثقة المستثمرين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إيران ترد على ترامب: الحوار مستحيل في ظل العدائية الأميركية
المؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية تتراجع وسط ضغوط من الأسواق العالمية
عمال ينقلون كميات من التربة تحتوي على معادن أرضية نادرة معدة للتصدير داخل ميناء في إقليم جيانغسو بالصين
بكين: قيود تصدير المعادن النادرة خطوة لحماية الأمن القومي

الأكثر قراءة

بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!