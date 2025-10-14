سهم "آر.بي.إل" يقفز مع تقارير عن استحواذ محتمل لبنك الإمارات دبي الوطني

ارتفع سهم بنك “آر.بي.إل” الهندي بنسبة 2.6%، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير عن محادثات متقدمة مع بنك الإمارات دبي الوطني بشأن شراء حصة في البنك الهندي.

وتم تداول السهم في الجلسة المبكرة بارتفاع بلغ 3.3% ليصل إلى 299.5 روبية، محققًا ثالث أكبر مكاسب على مؤشر نيفتي للبنوك الخاصة، قبل أن يستقر لاحقًا عند زيادة 1.3%.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يتخذ من دبي مقرًا له، يسعى للاستثمار في “آر.بي.إل” من خلال تخصيص تفضيلي للأسهم وضمانات، مع احتمال أن تصل الحصة الأولية إلى 25%. ولم يتضح بعد حجم الصفقة أو موعد الإعلان عنها.

ويُعد سهم “آر.بي.إل” الوحيد على مؤشر نيفتي للبنوك الخاصة الذي حصل على تصنيف “احتفاظ” في المتوسط من 18 محللاً، بحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن. وأشار المحللون إلى أن دخول بنك عالمي كبير مثل الإمارات دبي الوطني قد يعزز معايير الحوكمة في البنك الهندي ويدعم ثقة المستثمرين.