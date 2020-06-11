سوريا.. الأسد يقيل رئيس الوزراء دون ذكر الأسباب

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أقال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، رئيس وزرائه عماد خميس، من المنصب الذي كان يشغله منذ العام 2016، وكلف المهند حسين عرنوس بمهامه.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن“الأسد أصدر مرسومًا يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه“.

وأضافت الوكالة أن الرئيس بشار الأسد“كلف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه“، حيث يشغل منصب وزير الموارد المائية في الحكومة.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببًا لهذه الخطوة المفاجئة، لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية مما زاد من معاناة السوريين.