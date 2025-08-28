سوريا.. الرئيس الشرع يستقبل رئيس المخابرات العراقي لبحث الأمن والتعاون الاقتصادي

الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.

الوضع الأمني

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، وفقا لموقع الرئاسة السورية عبر X.

كما تمّ التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وعلى أن استقرار سوريا يشكل عاملاً أساسياً في أمن المنطقة.

كذلك تناولت المباحثات الجوانب الاقتصادية، لا سيما تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وفق البيان.

بدورها، ذكرت الوكالة الرسمية في العراق، أن رئيس جهاز المخابرات والرئيس السوري ناقشا مواضيع أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأوضاع الجالية العراقية في سوريا.

زيادة التعاون

وقالت إن رئيس جهاز المخابرات والرئيس السوري اتفقا على زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن زيارة رئيس جهاز المخابرات إلى دمشق جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء.

أيضا بينت أن رئيس جهاز المخابرات، نقل رسالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الرئيس السوري، تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة.

يذكر أن الشرع كان ثمّن الأسبوع الماضي، موقف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعدم التدخل بالشأن السوري.

كما أثنى على توجهه الاقتصادي واهتمامه بقضايا التنمية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي، وقال إن “الشعبين السوري والعراقي يمثلان حالة متقاربة فرقت بينهم في الماضي القيادات السياسية ويمكن للبلدين الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة.. وأعلم ما تشكله الانتخابات العراقية القادمة من ضغوط سياسية وأستغرب من قوى عراقية تدخلت بالشأن السوري ولما رجعت قامت تهاجمنا مع أننا لم نطالبهم باعتذار”.