سوريا.. السيول والفيضانات تشرد عشرات آلاف النازحين

تسببت السيول والفيضانات في تشريد ما لا يقل عن 67 ألف نازح في شمال غرب سوريا ، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة، الأربعاء.

وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية “أوشا” إن ما لا يقل عن 196 موقعا للنازحين في أدلب وحلب، تعرضت لأضرار بالغة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 14 و20 يناير.

وذكر بيان “أوشا” أن الأضرار طالت “ما لا يقل عن 67600 شخص بعد تدمير أكثر من 3760 خيمة، وأضاف المكتب “تم نقل آلاف الأشخاص مؤقتا، ويحتاج الكثير منهم إلى المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية على الفور وعلى المدى الطويل”.

وحذر البيان أيضا من آليات التدفئة المحلية، مثل حرق المواد غير الآمنة، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع الحرائق والأبخرة السامة.

كما نشر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، مارك كتس، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو أظهرت آثار الأمطار على الخيم.

#Syria: Miserable conditions in the flooded displacement camps in Idlib and other areas

And more bad weather to come, with forecasts of snow and temperatures dropping to -3° Celsius in the coming days pic.twitter.com/ksHBe5rBlP

— Mark Cutts (@MarkCutts) January 19, 2021