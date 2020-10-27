سوريا..الليرة تهوي أمام الدولار والنظام يرفع أسعار البنزين

واصلت الليرة السورية انهيارها التاريخي مقابل الدولار، خاصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بالسوق “السوداء”، وسط توقعات بانهيار كامل لليرة .

وزادت الحكومة السورية قبل أيام أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي.

وبررت الحكومة السورية خطوتها تلك بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية نحو 2425 ليرة للشراء، و2455 ليرة للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث، وهي دمشق، وحلب، وإدلب بفوارق تصل إلى 50 ليرة.

واستقر سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات.

ويتوقع اقتصاديون انهياراً كاملاً لليرة السورية، وأن تباع “بالكيلو”، لذلك تصاعدت أصوات تدعو إلى وقف استخدامها في الشمال السوري الواقع تحت سلطة المعارضة، واستبدالها بالليرة التركية والدولار.