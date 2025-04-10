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سوريا تتهم إسرائيل بسرقة مواردها المائية أمام مجلس الأمن

منذ ساعة واحدة
جنود إسرائيليون يقفون بجانب جرافات وآليات عسكرية بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وسوريا، 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

جنود إسرائيليون يقفون بجانب جرافات وآليات عسكرية بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وسوريا، 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

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عبرت سوريا اليوم الخميس عن رفضها للتدخلات الإسرائيلية في شؤونها الداخلية وسعيها إلى سرقة مواردها المائية.

وقال مندوب سوريا بالأمم المتحدة، قصي الضحاك، أمام جلسة لمجلس الأمن حول سوريا “دمشق تجدد تأكيد حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية بالتدخل في شؤونها الداخلية”.

ودعا مندوب سوريا مجلس الأمن إلى “إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك الفوري والحازم لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها”.

واستنكر الضحاك مساعي تل أبيب “لسرقة” الموارد المائية السورية، لافتا إلى أن “سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) سيطرت على الموارد المائية في الجنوب، وحوّلت مسارات الأنهار، وهو ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للبلاد”.

وشنت إسرائيل على المحافظات السورية في شهر مارس/آذار الماضي نحو 80 ضربة جوية، استهدفت مواقع عسكرية مختلفة في 5 محافظات سورية، في تصعيد لافت من حيث عدد الضربات وتنوع الأهداف على مناطق متفرقة من البلاد، بالأخص في حمص وريف دمشق.

وتتوغل القوات الإسرائيلية في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري بشكل متكرر بذريعة البحث عن أسلحة، انطلاقا من نقاط عسكرية أقيمت ضمن المنطقة العازلة على طول الشريط عند الجولان السوري المحتل.

وتمتد الضربات الإسرائيلية بالمدفعية والصواريخ والطائرات إلى مواقع عسكرية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا مرورا بريف دمشق الجنوبي ووصولا إلى عمق الأراضي السورية.

    المصدر :
  • الأناضول
  • الجزيرة

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