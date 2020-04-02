سوريا تتوسع في إجراءات العزل وحظر التجوال وتعزل منطقة السيدة زينب

أعلنت حكومة النظام السوري، الخميس، إجراءات جديدة في مواجهة فيروس كورونا تزامنا مع الإعلان عن تسجيل 6 إصابات جديدة.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16 بينها حالتا وفاة، أعلن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، لتكون ثاني المناطق التي تشهد حالة عزل بعد بلدة منين.

كذلك قرر الفريق الحكومي التوسع في فرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت ليمتد من الساعة 12 حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وحتى إشعار آخر.

وشمل الحظر الكلي أماكن عامة ما زالت تشهد زحاما، ففي طرطوس تم منع التجول على الكورنيش البحري بدءا من الثانية ظهر اليوم وحتى إشعار آخر.

وذكرت المحافظة أن “القرار جاء بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة أن الكورنيش البحري يأخذ دور الحديقة لجهة كثرة المرتادين وتجمعهم بشكل يتعارض مع الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا”.

واتخذت محافظة حلب قرارا مماثلا ومنعت التجول في منطقة كورنيش الإذاعة في المدينة.

وكانت وزارة وزارة الداخلية أصدرت تعميما مددت بموجبه وقف الزيارات إلى السجون من 16 الشهر الجاري وحتى إشعار آخر.

وعلى صعيد المنعكسات الاقتصادية قرر الفريق الحكومي إيقاف تصدير عدد من المواد الأساسية كالبقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر بدءا من تاريخه لتوفير حاجة السوق المحلية منها وتخفيض أسعارها.

كما كلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراسة تكاليف المواد الأساسية وأسباب ارتفاع أسعارها.

كذلك قرر حصر نشاط الشركات الإنشائية العامة خلال هذه الفترة بتنفيذ المشاريع الإنتاجية الأساسية وفق الأولويات التي يفرضها استمرار العملية الإنتاجية خلال هذه الفترة.