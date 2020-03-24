سوريا تعلن “حظر التجول” بسبب كورونا

أعلن النظام السوري، الثلاثاء، حظرا للتجول من الـ 6 مساء وحتى الـ 6 صباحا اعتبارا من الأربعاء، نقلا عن الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتم تكليف وزارة الداخلية في النظام السوري بإصدار التعليمات التنفيذية والإشراف على تطبيق حظر التجول الليلي.

وفي وقت سابق اليوم، دعت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في بيان من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، جميع أطراف الصراع السوري إلى الامتناع عن أي مبادرات أو أعمال عسكرية، والالتزام الفوري بهدنة إنسانية بسبب كورونا.

كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن الالتزام بحالة الدفاع المشروع وتجنب الخوض في أية أعمال عسكرية أملا في أن تساعد هذه الهدنة الإنسانية على فتح باب الحوار والحل السياسي وإنهاء حالة الحرب في العالم وسوريا.

وسجلت دمشق، الأحد، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، تزامناً مع اتخاذ النظام في الأسبوع الأخير إجراءات وقائية مشددة لتلافي انتشاره.

وأفاد وزير الصحة، نزار يازجي، في تصريح لتلفزيون النظام السوري عن “تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد”، وهو في العشرين من عمره تقريباً، موضحاً أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها”.

وقررت حكومة النظام السوري خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة إجراءات وصفتها بالاحترازية لمواجهة الفيروس، تضمّنت إغلاق المدارس والجامعات والحدائق العامة والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الأفراح والصالات الرياضية والأسواق ودور العبادة. وشمل قرار الإغلاق المؤسسات الرسمية وتقليل عدد الموظفين فيها.