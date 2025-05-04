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سوريا تعلن قرب توقيع اتفاق لاستيراد الكهرباء من تركيا

منذ 8 دقائق
محمد البشير

محمد البشير

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قال وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد إن دمشق ستوقع “قريبا” اتفاقا لتوريد “الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا”.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عنه قوله إنه سيجري “العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب”.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الكهرباء.

وأعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري، سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.

ليعلن رئيس الحكومة السورية آنذاك، محمد غازي الجلالي، استعداده لنقل السلطة في البلاد سلمياً. وفي 10 ديسمبر، أعلن محمد البشير، الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ السورية في إدلب منذ يناير 2024، تعيينه رئيساً للحكومة الانتقالية السورية حتى 1 مارس 2025.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

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