سوريا تقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط بـ”شروط”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بدأت حكومة النظام السوري التخفيف تدريجياً من تدابير العزل. وقد أعادت الأسبوع الماضي فتح الأسواق خلال النهار، وبدأت بوضع خطة لإعادة فتح الجامعات.

أعلنت وزارة الأوقاف السورية مساء الاثنين إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط، وفق ضوابط صحية محددة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ،”إنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من الجمعة القادمة الواقعة في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 أيار 2020 مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً”.

وأضاف البيان،”ستؤدى شعائر صلاة الجمعة وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد”.

وتتضمن الضوابط الصحية أيضا؛ “إغلاق أماكن الوضوء ومصليات النساء وعدم السماح بحضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا”.

كما تضمنت الشروط “تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها على ألا تتجاوز مدة الخطبة عشر دقائق”.

وأشار البيان إلى “أن لجان المساجد ستكون مسؤولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية في كل مسجد”.

وحذر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، من “كارثة حقيقة” تتجاوز إمكانيات سوريا في حال تفشي وباء كورونا، بينما بدأت حكومته التخفيف من تدابير الإغلاق المتخذة منذ أسابيع للحدّ من تداعيات اقتصادية أكبر.

وقال الأسد، في كلمة خلال اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، إن أعداد المصابين القليلة “لا تعني أبداً أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبداً أن هذه الأرقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة، لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقة تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا”.