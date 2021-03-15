بالفيديو: حريق ضخم يلتهم مبنى وسط دمشق

التهم حريق ضخم مبنى مؤلف من أربعة طوابق في شارع الباكستان وسط العاصمة السورية دمشق،.

وقالت وكالة الأنباء “سانا” بأن فرق الإطفاء سيطرت على حريق نشب في مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بشارع الباكستان في ساحة السبع بحرات بدمشق.

إلا أن الصور القادمة من دمشق تؤكد أن السيطرة على الحريق تمت بعد أن التهمت النيران كامل المبنى.

من جهته قال العقيد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق إن “الحريق نشب نتيجة احتراق أحد خزانات الوقود على سطح البناء وأن النيران امتدت إلى الطوابق السفلية ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم إخمادها”.

وأضاف العقيد حسن أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.