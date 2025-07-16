سوريا.. ضربات إسرائيلية جديدة طالت محيط مطار المزة بدمشق

صورة من الأرشيف لقصف إسرائيلي سابق على محيط دمشق © أ ف ب

أفادت السلطات السورية بوقوع ضربات إسرائيلية جديدة مساء اليوم الأربعاء قرب دمشق، بعد استهداف المقرّ العام لرئاسة الأركان السورية ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية.

وقال مصدر عسكري في وزارة الداخلية السورية لوكالة “فرانس برس” إن القصف طال محيط مطار المزة حيث هناك بعض مستودعات الذخيرة”.

في حين، أفادت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة التي تترأس مجلس الأمن بأن سوريا، وفي أعقاب الضربات الإسرائيلية، طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن، والتي من المرجح أن تعقد غدا الخميس.

الى ذلك، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم، إن قواته تعمل بـ”حزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة”.

وأضاف أن “الجيش يكثّف وتيرة الضغط والضربات”، مشيرا إلى أنهم “هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا”.