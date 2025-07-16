الخميس 21 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوريا.. ضربات إسرائيلية جديدة طالت محيط مطار المزة بدمشق

منذ ساعتين
صورة من الأرشيف لقصف إسرائيلي سابق على محيط دمشق © أ ف ب

صورة من الأرشيف لقصف إسرائيلي سابق على محيط دمشق © أ ف ب

A A A
طباعة المقال

أفادت السلطات السورية بوقوع ضربات إسرائيلية جديدة مساء اليوم الأربعاء قرب دمشق، بعد استهداف المقرّ العام لرئاسة الأركان السورية ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية.

وقال مصدر عسكري في وزارة الداخلية السورية لوكالة “فرانس برس” إن القصف طال محيط مطار المزة حيث هناك بعض مستودعات الذخيرة”.

في حين، أفادت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة التي تترأس مجلس الأمن بأن سوريا، وفي أعقاب الضربات الإسرائيلية، طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن، والتي من المرجح أن تعقد غدا الخميس.

الى ذلك، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم، إن قواته تعمل بـ”حزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة”.

وأضاف أن “الجيش يكثّف وتيرة الضغط والضربات”، مشيرا إلى أنهم “هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي
وزير الصحة السوري: الطيران الإسرائيلي يعيق دخول قافلة طبية إلى السويداء
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز
المبعوث الأمريكي ويتكوف: مباحثات غزة تسير بشكل جيد
رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز
النفط يهبط وتزايد مخزونات الوقود الأمريكية يعوض تأثير مؤشرات نمو الطلب

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون