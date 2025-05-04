سوريا.. غارة إسرائيلية قرب القصر الرئاسي تكشف نشاطًا تركيًا موازياً في الأجواء

بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت موقعًا قرب القصر الرئاسي في دمشق يوم الخميس الماضي، والتي اعتبرتها إسرائيل بمثابة رسالة إلى القيادة السورية، ظهرت مستجدات جديدة حول الحادثة.

فخلال تلك الغارة الإسرائيلية نفذت طائرات مقاتلة تركية طلعات استطلاعية في المنطقة التي كانت تحلق فيها الطائرات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر تركية بأن طائرات إف-16 التركية أرسلت إشارات تحذير إلى الطائرات الإسرائيلية عبر استخدام الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، وتم إجراء اتصال لاسلكي قصير بين الطائرات، مما سمح للجانبين بتجنب المواجهة، وفق ما نقل موقع “سوزجو”، وهو موقع إلكتروني تركي معارض.

معلومات حول تلقي أسلحة

فيما طالت الضربات الإسرائيلية مواقع متعددة، من ضمنها مواقع تسيطر عليها مجموعات سورية مسلحة موالية لتركيا، عقب ورود معلومات بأنها تتلقى أسلحة ولوجستيات وتدريبات من الجانب التركي، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل شنّت إلى جانب غارات الخميس، أكثر من 20 غارة ليل الجمعة السبت على مراكز ومستودعات عسكرية في أنحاء سوريا، اعتبرت “الأكثر عنفا منذ بداية العام”، وفق ما نقلت فرانس برس.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي وقتها أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في محيط دمشق ومناطق أخرى.

بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس حينها، أنها “رسالة واضحة للنظام السوري، بأن إسرائيل لن تسمح بنشر قوات سورية جنوب دمشق، أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال”.

وتشكل الغارات التي تشنها إسرائيل على الترسانة العسكرية السورية وتوغل قواتها في جنوب البلاد منذ الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد، واحدة من التحديات التي تواجه الرئيس الجديد أحمد الشرع.

كما تضيف التصريحات الإسرائيلية بشأن حماية الدروز السوريين مزيدا من التوتر رغم تصاعد بعض الأصوات الدرزية الرافضة لهذا التدخل الإسرائيلي.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية أتت عقب اشتباكات اندلعت بين مسلحين دروز ومجموعات مسلحة أخرى ليل الاثنين الماضي في جرمانا وانتقلت في الليلة اللاحقة إلى صحنايا، وهما مدينتان في ريف دمشق تقطنهما غالبية درزية ومسيحية، ثم امتد التوتر لاحقا إلى محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية في سوريا.