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سوريا: قصف محطة ومعملين للغاز الطبيعي في حمص

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قال التلفزيون السوري الرسمي اليوم الثلاثاء، إن قذائف سقطت على محطة غاز ”الريان“ ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومعمل غاز ”إيبلا“ بريف حمص الشرقي.

وأضاف التلفزيون أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في محطة غاز الريان، وأن عناصر الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ولا أضرار في معمل غاز ”إيبلا“.

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ولم يتضح على الفور ما إن كان الإنتاج قد تأثر كما لم ترد معلومات عن مصدر القصف.

ويمد معمل غاز إيبلا محطات الطاقة المحلية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ويُستخدم المعملان لتوفير الوقود محليا.

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