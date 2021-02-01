سوريا.. مقتل 238 من قوات النظام والميليشيات الموالية خلال شهر يناير

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحرب الدائرة في البلاد قد أودت بحياة 547 شخصا خلال شهر يناير الماضي، من بينهم 145 مدنيا۔

وأكد المرصد آنه خلال هذه الشهر فقط قتل 37 طفلا، و19 فتاة وامرأة فوق سن الثامنة عشرة.

وأشار إلى أن من بين القتى 20 مقاتلا يتبعون الفصائل الموالية لتركيا، بينهم ثلاثة قتلى في ظروف غامضة، فيما جرى اغتيال أربعة منهم على يد مجهولين.

من جانبها خسرت قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية 21 عنصرا، بينهم مقاتل أجنبي، جراء استهدافهم من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، بال

أما قوات النظام السوري فقد خسرت في الشهر الماضي 106 من عناصرها، منهم 50 قضوا جراء غارات يشبته بأنها إسرائيلية.

وفي نفس السياق خسرت الميليشيات الموالية لنظام الأسد 84 مسلحا قضى منهم 64 جراء هجمات لداعش.

وخسرت ميليشيات حزب الله اللبناني، أحد عناصرها بعد أن قتله مسلحون مجهولون، فيما قضت غارات جوية على 47 مقاتلا من جنسيات غير سورية موالية لنظام الأسد

من جهة أخرى، لقي 90 مسلحا من تنظيم داعش مصرعهم، جراء غارات جوية واشتباكات مع قوات النظام، فيما قتل عنصران من نفس التنظيم خلال اشتباكات مع جماعات أصولية متطرفة.

وفي نفس السياق قتل 14 مسلحا من هيئة تحرير الشام وتنظيمات أصولية أخرى في اشتباكات مع داعش أو قوات النظام، أو جراء استهدافهم على يد مسلحين مجهولين.