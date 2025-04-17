سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في النقل والتجارة

ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولاط والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون في مجالي النقل والتجارة، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، بحث تطوير البنى التحتية الجمركية، وتفعيل خطوط التصدير، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.