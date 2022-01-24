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سوريا.. 45 ألف نازح منذ بدء المعارك في الحسكة

منذ 12 ساعة
مقاتلين أكراد من قسد

مقاتلين أكراد من قسد

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أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، نزوح نحو 45 ألف شخص من منازلهم في شمال شرق سوريا منذ بدء المعارك بين القوات الكردية وتنظيم “داعش” على إثر هجوم شنّه الأخير على سجن يضم معتقلين منه.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن “ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى” من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم التنظيم المتطرف على سجن غويران مساء الخميس.

ولليوم الخامس على التوالي تحاول قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مع قوات التحالف الدولي، القضاء على العناصر الإرهابية الذين حاولوا تهريب سجناء من تنظيم “داعش”.

وشن أكثر من مئة من مقاتلي التنظيم، مساء الخميس، هجوما على سجن غويران الذي تسيطر عليه القوات الكردية في محافظة الحسكة فنجح عدد غير معروف من المتطرفين في الفرار منه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. لكن وكالة “أعماق” الدعائية التابعة للتنظيم تحدثت عن فرار 800 عنصر.

وحتى مساء الأحد، قُتل 45 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية والقوات الكردية وحراس السجن في هذا الهجوم الذي أعقبته معارك وكان ما زال مستمرا الاثنين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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