السبت 14 شوال 1446 ﻫ - 12 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوريون يثنون على تفاعل وزراء الحكومة الانتقالية مع تعليقاتهم عبر التواصل الاجتماعي

منذ ساعة واحدة
دمشق، سوريا 11 مارس/آذار 2025. رويترز

دمشق، سوريا 11 مارس/آذار 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

رحب سوريون بتفاعل وزراء مع تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد غير مألوف خلال فترة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ووفق رصد الأناضول الجمعة، تساءل أحد المعلقين على صفحة وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، عن إمكانية فتح باب التطوع لتقديم المساعدة للوزارة عبر الإنترنت، ليرد عليه الوزير قائلا: “أخي محمد، شكرا لاقتراحك ومبادرتك، قريبا سننشر آلية مبسطة للتواصل المباشر والفعال مع الوزارة”.

وتابع هيكل: “الخبرات السورية كبيرة وواجبنا أن نعرفها ونتواصل معها لنساعد في إطلاق طاقاتها تجاه البلد”.

ولاقى تفاعل الوزير مع التعليق إشادة كبيرة من رواد الصفحة، وعبروا عن إعجابهم بالخطوة التي لم يألفوها خلال حكم نظام الأسد.

وفي مشهد مماثل رصدته الأناضول، طلب أحد المعلقين من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في منشور عبر صفحتها على منصة إكس، “تعديل النبذة الشخصية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة”.

الوزيرة فاجأت المعلقين بردها على الطلب مستخدمة كلمة “حاضر”، وجرى تعديل النبذة إلى “وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الانتقالية الجديدة”.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، شهدت سوريا تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد.

وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتسيير أمور البلاد.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر
غزة تحت القصف
القسام تنشر تسجيلًا مصورًا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر
علم بريطانيا
بريطانيا تسيطر على "بريتش ستيل" مع بحث تأميم الشركة
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
غزة تحت القصف
قصف إسرائيلي مكثف على غزة يؤدي إلى استشهاد العشرات والاحتلال يواصل توغله

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
"فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟
لافتة على طريق المطار تحمل شعار "عهد جديد للبنان"
صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!