الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
سول تتوقع زيادة فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا قبل قمة أبك

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2025 1:43 مساءً
كوريا الجنوبية وأمريكا

قال كبير مستشاري السياسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنه يرى فرصة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال المستشار كيم يونغ بوم للصحفيين إن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا في معظم القضايا لكنهما بحاجة إلى تسوية بعض القضايا المتبقية.

وقي وقت سابق أخبر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع واشنطن بما يخدم مصالح البلدين، استناداً إلى المناقشات العقلانية تجاريا.

وعقد الاجتماع بين لي وبيسنت على هامش حضور لي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي تعمل فيه سول وواشنطن على الانتهاء من تفاصيل اتفاق تجاري إطاري تم التوصل إليه في نهاية يوليو، ويتضمن تعهد كوريا باستثمار 350 مليار دولار.

وقال بوم، وقتها إنه فيما يتعلق بحزمة الاستثمار، قال الرئيس إنه يأمل في أن تمضي المحادثات قدما بطريقة تصب في مصلحة كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، استنادا إلى المناقشات العقلانية تجاريا، وفقاً لوكالة “يونهاب” للأنباء.

وأشار الرئيس الكوري إلى أن كوريا الجنوبية تختلف بشكل كبير من حيث الحجم الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي وهيكل السوق وبنيتها الأساسية، عن اليابان التي أبرمت مؤخرا اتفاقية استثمارية مع الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه الاختلافات ينبغي أن تنعكس في المحادثات.

ونقل يونغ عن بيسنت قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرك تماما أهمية كوريا الجنوبية كشريك وأكد مراراً على دورها وخاصة في قطاع بناء السفن وفقا لـ كيم.

    المصدر :
  • وكالات

