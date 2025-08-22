الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سول ترسل وفدا للصين مع تغير ديناميكية التجارة في العالم بسبب رسوم ترامب الجمركية

منذ 39 دقيقة
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج اليوم الجمعة إن الرئيس سيرسل وفدا خاصا إلى الصين من 24 إلى 27 أغسطس آب، في وقت يزداد فيه توافق سول وبكين على الرد على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وذكر المتحدث كانج يو-جونج أن الوفد سيسلم رسالة من الرئيس تؤكد على استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

والصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وتحسنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ خلاف نشب بينهما في 2017 بشأن نشر كوريا الجنوبية لنظام دفاع صاروخي أمريكي، وهو ما عارضته بكين.

وتبنى لي لهجة أكثر تصالحية تجاه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليسلط الضوء على دورها شريكا تجاريا رئيسيا لبلاده. وعبر عن تردده في اتخاذ موقف حازم بشأن التوتر الأمني في مضيق تايوان.

ووفقا لمكتب لي، يعتزم الوفد مقابلة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة “التوطيد المستمر لعلاقة صحية ومستقرة بين الصين وجمهورية كوريا هو في صميم صالح الشعبين ويساهم في ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية والرفاهة في المنطقة وفي العالم أيضا”.

ورغم أن كوريا الجنوبية تمكنت من خفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على سلعها من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة في اتفاق تجاري أبرم في يوليو تموز، اضطرت البلاد إلى اتخاذ تدابير لمساعدة الشركات على إدارة التعامل مع القيود التجارية واستكشاف أسواق جديدة.

ويستكشف مسؤولون صينيون أيضا سبل تنويع وجهات الصادرات بعيدا عن الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، تحسبا لانهيار هدنة تجارية وصعوبة استمرارها وإعادة ترامب فرض رسوم جمركية بالغة الارتفاع على السلع الصينية.

    المزيد من أخبار العالم

    فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية شنت يوم الجمعة على مدرسة كانت تؤوي نازحين، في مدينة غزة، 16 أغسطس 2025. رويترز
    مفوض للأمم المتحدة: الوفيات الناجمة عن المجاعة في غزة قد تمثل جريمة حرب
    مواطنون يحضرون جنازة صحفيي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل وزميل آخر، الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة في 11 أغسطس 2025. رويترز
    التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: المجاعة ظهرت بالفعل في قطاع غزة
    علم كوريا الشمالية
    كوريا الجنوبية تراجع خطط الاستثمار وشراء الأسلحة الأمريكية قبل قمة للرئيسين

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    الجبهة الجنوبية
    بعد الغارات المكثفة على الجنوب.. بيان من الجيش الإسرائيلي
    مطار بيروت- ارشيف
    بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب