سول ترسل وفدا للصين مع تغير ديناميكية التجارة في العالم بسبب رسوم ترامب الجمركية

قال المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج اليوم الجمعة إن الرئيس سيرسل وفدا خاصا إلى الصين من 24 إلى 27 أغسطس آب، في وقت يزداد فيه توافق سول وبكين على الرد على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وذكر المتحدث كانج يو-جونج أن الوفد سيسلم رسالة من الرئيس تؤكد على استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

والصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وتحسنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ خلاف نشب بينهما في 2017 بشأن نشر كوريا الجنوبية لنظام دفاع صاروخي أمريكي، وهو ما عارضته بكين.

وتبنى لي لهجة أكثر تصالحية تجاه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليسلط الضوء على دورها شريكا تجاريا رئيسيا لبلاده. وعبر عن تردده في اتخاذ موقف حازم بشأن التوتر الأمني في مضيق تايوان.

ووفقا لمكتب لي، يعتزم الوفد مقابلة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة “التوطيد المستمر لعلاقة صحية ومستقرة بين الصين وجمهورية كوريا هو في صميم صالح الشعبين ويساهم في ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية والرفاهة في المنطقة وفي العالم أيضا”.

ورغم أن كوريا الجنوبية تمكنت من خفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على سلعها من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة في اتفاق تجاري أبرم في يوليو تموز، اضطرت البلاد إلى اتخاذ تدابير لمساعدة الشركات على إدارة التعامل مع القيود التجارية واستكشاف أسواق جديدة.

ويستكشف مسؤولون صينيون أيضا سبل تنويع وجهات الصادرات بعيدا عن الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، تحسبا لانهيار هدنة تجارية وصعوبة استمرارها وإعادة ترامب فرض رسوم جمركية بالغة الارتفاع على السلع الصينية.