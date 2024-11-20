سول: قوات كورية شمالية انضمت لروسيا في معاركها ضد أوكرانيا

قال نائب كوري جنوبي اليوم الأربعاء نقلا عن وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية إن حوالي 10900 جندي كوري شمالي تم نشرهم في منطقة كورسك الروسية كجزء من وحدة محمولة جوا ومشاة البحرية الروسية مضيفا أن بعضهم يشارك بالفعل في معارك في حرب أوكرانيا.

وأبلغ عضو لجنة المخابرات بالبرلمان بارك سون وون صحفيين نقلا عن وكالة المخابرات الوطنية أن كوريا الشمالية أرسلت مزيدا من الأسلحة للحرب من ضمنها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وقاذفات صواريخ متعددة.

وأضاف النائب نقلا عن وكالة المخابرات أن اجتماع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتها لموسكو هذا الشهر كانت غير عادية من حيث الأعراف الدبلوماسية، ومن المرجح أنها ذهبت أبعد من تبادل التحية لتشمل قضايا أكثر أهمية بما في ذلك الزيارة المحتملة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا.

وذكر أيضا أن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية لا تزال تحاول معرفة العدد الدقيق للقتلى من القوات الكورية الشمالية وما إذا كان أي منهم استسلم وسط معلومات متضاربة.