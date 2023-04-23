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سوناك: الجيش البريطاني أجلى الدبلوماسيين من السودان

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2023 4:29 مساءً
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وأسرهم من السودان.

وأثنى سوناك على ما وصفها بعملية إجلاء “معقدة” بعدما قال إن ثمة تصعيدا خطيرا للعنف وتهديدات لموظفي السفارة.

وكتب على تويتر “أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة”.

وأضاف “نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك”.

وقال وزير الدفاع بن والاس إن القوات البريطانية نفذت عملية الإنقاذ إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين لم يسمهم.

واندلع القتال في السودان قبل ثمانية أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع وتسبب في مقتل مئات المدنيين وحصار الآلاف في منازلهم.

وقال والاس إن أكثر من 1200 عسكري اشتركوا في ترتيب عملية الإنقاذ وتنفيذها.

    المصدر :
  • رويترز

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