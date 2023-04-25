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سويسرا تتطلع لإجلاء بقية مواطنيها من السودان

منذ 31 دقيقة
آثار الاشتباكات في السودان

آثار الاشتباكات في السودان (رويترز)

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قال إينياتسيو كاسيس وزير الخارجية السويسري، الثلاثاء، إن بلاده تترقب الفرص لإجلاء مواطنيها المتبقين في السودان، لكنه أقر بأنه قد لا يكون ممكنا إخراج من يحملون الجنسية السودانية.

وأغلقت سويسرا بالفعل سفارتها في الخرطوم وأجلت الموظفين وعائلاتهم، مستفيدة من هدوء في القتال بين الفصيلين المتناحرين في السودان. ووصل من تم إجلاؤهم إلى بيرن في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير في المطار “هناك فرص ويتعين أن يستعد الراغبون في مغادرة البلاد والذين بوسعهم المغادرة، الذين لديهم تصريح بذلك”، مضيفا أن سويسرا تتعاون مع الدول الغربية الأخرى بشأن إمكانية إعادة المزيد من المواطنين.

وتابع “الأمر ليس سهلا جدا لأنه لا يُسمح لحاملي الجنسية المزدوجة بمغادرة البلاد بسبب جنسيتهم السودانية، وسنرى ما سيحدث”.

وقال إن من بين حوالي 100 سويسري ما زالوا في البلاد، تحمل الأغلبية جوازات سفر سودانية.

    المصدر :
  • رويترز

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